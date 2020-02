Afp

Jueves 20 de febrero de 2020

Barcelona. El argentino Lionel Messi expresó sus dudas sobre la supuesta contratación de una empresa por parte del club catalán Barcelona para difamar a futbolistas, ex jugadores, ex presidentes y miembros del entorno azulgrana en las redes sociales.

La verdad que yo veo raro que pase una cosa así , opinó Messi en un avance de una entrevista que publicará este jueves el diario catalán Mundo Deportivo.

Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro , subrayó el capitán azulgrana.