Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2020, p. 29

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) presentó nueve denuncias por manejo y ejercicio ilícito de los recursos de la reconstrucción durante 2018.

Las dependencias y entidades que fueron denunciadas son la jefatura de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Obras y Servicios (Sobse), la alcaldía de Xochimilco y el Fideicomiso para la Reconstrucción.

Los resultados de 14 auditorías forman parte del informe que la ASCM presentará este día al Congreso local.

De acuerdo con los datos, el fideicomiso no verificó que los inmuebles beneficiados cumplieran con los requisitos para el otorgamiento de apoyos económicos, no verificó que los proyectos de rehabilitación fueran firmados por corresponsables de obra con registro vigente, y tampoco contó con el expediente de los inmuebles afectados. Estas irregularidades generaron daño al erario por más de 544 millones de pesos. Además, se entregaron apoyos económicos en exceso con una afectación estimada en más de 219 millones de pesos.

La Seduvi fue denunciada por trámite y pago de apoyos a beneficiarios que no presentaron el dictamen de certificados de reconstrucción, y por pagos de apoyos económicos cuya recepción no se comprobó, por más de 16 millones.

En la revisión de siete contratos que formalizó la Sobse, se determinó que no hubo elementos para comprobar la razonabilidad de los precios pagados, aunque no se especifica el monto. Además, los estudios de calidad de mezclas asfálticas no fueron emitidos por el laboratorio que señaló la dependencia, pues el personal que los firma no pertenece a ese laboratorio.