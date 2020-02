B

ernie Sanders, actual senador por Vermont, Estados Unidos, es un político de recia tesitura y larga duración en el ámbito público de su país. Ha sido presidente municipal (Burlington) en Vermont y muchos años congresista por ese estado. Se ha distinguido por su continuada congruencia en posiciones progresistas hasta llegar a definirse como socialista democrático. Una posición disonante con la que ha sido corriente dominante: de honda simpatía por toda la gama de creencias capitalistas. Sin embargo, en la pasada contienda por la candidatura demócrata para la presidencia del país pudo colocarse como serio aspirante al triunfo. No lo logró, a pesar de que las encuestas lo daban, consistentemente, como factible vencedor de Donald Trump. Y muy a pesar del sólido y entusiasta movimiento de apoyo que logró construir, principalmente entre la juventud estadunidense. Tuvieron que ser empleadas serias marrullerías cupulares para favorecer a Hillary Clinton quien fue, finalmente, derrotada por Trump por el voto del colegio electoral. Debe aclarase que ella consiguió unos 3 millones de votos más que el republicano, ahora presidente.

La consigna, entre la alta dirigencia demócrata, los grupos de presión que se alinean con ella y sus voceros mediáticos, apuntalaba la posición centrista de Hillary frente al progresismo de Sanders. El miedo, no tanto a perder la contienda presidencial (que lo hay), sino a los efectos estructurales internos de cambio drástico a lo establecido, fue y sigue pesando debido a la ideología de Sanders. Esa característica del senador fue la razón de fondo que los impulsó al tramposo boicot y al uso de propaganda sucia: Sanders sería un peligro para Estados Unidos. Muy a pesar de tan intensa campaña, este judío askenazí nacido en Brooklyn, Nueva York, mantuvo su muy extensa base de apoyo. Tanto que hoy ha regresado a la competencia presidencial, pese a su edad (78 años) y sólida narrativa progresista. Hoy va a la cabeza de los demás candidatos demócratas y con serías posibilidades de, esta vez, ganarles a todos sus contendientes. La aristocracia de los grandes negocios (Wall Street y núcleos corporativos), en verdad una plutocracia, esos mismos que hundieron al mundo en una terrible recesión, están muy temerosos de lo que pueda pasar si Sanders llega al poder. Buscan, de manera desesperada, un perfil de candidato pragmático que, según sus intereses, no asuste al electorado. Alguien que, en resumidas cuentas, sea un híbrido estilo Clinton o, por ahora, el ex vicepresidente Biden. Un personaje, inicialmente favorecido, que se ha desinflado. La voz que corre por todos los pasillos del poder estadunidense –reproducida en los de México– es simplona y en mucho falsa: se requiere un candidato que sea elegible. Dan por sentado, aunque de manera oblicua, que Sanders no lo es.