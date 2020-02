¿Cómo trabajan los trolls, de los que también se hacen eco los desacreditados medios hegemónicos? Doucek explica: “Si pongo a 200 personas a tuitear sobre algo, coordinadas entre sí, consigo un trending topic. Pero deben ser personas con direcciones distintas (IP, ‘Internet protocol’), y un comportamiento ‘humano’, no algo automatizado… Y si quiero ensuciar a alguien, armo una granja de bots [aféresis de robot] para textos radiados o repetitivos (RT), los hago tuitear contra esa persona y la denuncio después”.

Mauro Greco, sicoanalista argentino, sostiene que el troll (individual) no tiene ideología: “Lo que defiende es su propia pulsión de odio, hostigamiento, denigración… el troll es sobre todo simplificador, y tiene un público fiel que lo festeja… Sabe que lo fundamental es alterar el estado de ánimo, generando enojo y enfrentamiento” ( Página 12, 3/12/19).

Uno de esos países fue (sigue siendo) la Argentina de Macri. En octubre de 2018, el jefe de gabinete Marco Peña fue interpelado en el Congreso sobre el financiamiento público de los trolls, dedicados a atacar posiciones divergentes, silenciando tópicos, críticas y atacando con insultos, burlas o amenazas desde el anonimato de una cuenta de Twitter, o usuarios falsos de Facebook. Técnicas que para los expertos Cecilia B. Díaz y Cristian Secul Giusti, de la Universidad de La Plata, estructuran los microfascismos que conforman el modo de ser, pensar y sentir de una porción importante del electorado (“Más que trolls”, Página 12, 31/10/18).

Díaz y Secul Giusti apuntan que los trolls, a más de no ser solamente máquinas o personas que enfatizan en la condición del anonimato, empiezan a identificarse en personalidades públicas dispuestas a ejercer una comunicación troll. Es decir, la exposición pública del desprecio al otro, a partir de un desarrollo de razones basadas en el sentido común , que reprime y castiga la disidencia, y se escuda tras el derecho a pensar distinto , la libertad de expresión , la libertad , la democracia ...

Sería el caso de la administradora de un gimnasio de Buenos Aires, que en un tuit escribió: Murió Chicha Mariani, una de las fundadores de Abuelas de Plaza de Mayo. Una menos . O el de periodistas tóxicos, como el argentino Jorge Lanata, y el showman peruano Jaime Bayly. Desde su programa de televisión en Miami, Bayly destila odio gratuito contra los gobiernos populares de América Latina, habiéndose jactado de su participación en el fallido magnicidio con drones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.