a epidemia de coronavirus (Covid-19) abre una rendija que deja entrever el grado de integración de la economía política mundial, y exhibe las pequeñas maniobras políticas de los estados nacionales, que insisten en pensarse a sí mismos como si fueran soberanos .

Aunque la proporción de fatalidades entre las personas infectadas por el Covid-19 es baja (menos de 2 por ciento de los casi 74 mil casos confirmados hasta ayer), el ritmo de contagio es muy acelerado, mucho más que el de la epidemia viral del SARS, en 2003. Por otra parte, en esa época la economía china llegaba apenas a 4 por ciento del PIB mundial, mientras hoy representa 16 por ciento. Por eso, entre la importancia económica mundial que tiene hoy China y la velocidad de transmisión del nuevo virus los efectos de la epidemia se resienten en una geografía económica sorprendentemente diversa.

Lo primero que afectan las cuarentenas es el transporte; el tráfico aéreo del territorio chino se ha reducido a tal grado, que su volumen es hoy equiparable al de Portugal. Los chinos se están quedando en casa y los efectos de esto se resienten por todas partes. En 2019, los chinos hicieron 150 millones de viajes aéreos internacionales y se gastaron casi 130 mil millones de dólares haciendo turismo. Pero desde que empezó lo del virus, el volumen de sus turistas internacionales se contrajo más de 70 por ciento y, por tanto, los negocios turísticos en Europa occidental, Rusia y el sureste asiático sufren bastante. Macao decidió cerrar sus casinos durante 15 días, que es más o menos como decir que Las Vegas los hubiera cerrado. Por otra parte, hay 14 países que han cancelado todos sus vuelos a China, lo que afecta duramente al turismo en ese país.

Ayer, Rusia anunció que cierra su frontera con China–que mide más que la frontera entre México y Estados Unidos– y suspende los permisos de entrada a los ciudadanos chinos. Así nomás. Por su parte, Corea del Sur suena la alerta de que su economía podrá transitar pronto a un estado de emergencia; Sin­gapur, por su lado, inyectó 4.6 mil millones de dólares a su economía para defenderse de la reducción de comercio con China, pues el tráfico marítimo chino también se ha reducido entre 20 y 50 por ciento.

Muchas fábricas están paradas, sobre todo en la provincia de Hubai, que es una región manufacturera muy potente, pero no sólo, y hay bastantes empresas trasnacionales que sufren porque no les llegan componentes desde China. La fábrica principal de iPhones lleva cerrada algunas semanas, y la Apple anunció ayer que la empresa sufrirá pérdidas este trimestre. En un caso con tintes épicos, el Financial Times cuenta que algunos empleados de la firma inglesa Jaguar Land Rover transportaron en maletas 38 componentes indispensables, usando vuelos comerciales, para con ellos aguantar la producción de co­ches en Gran Bretaña, aunque fuera du­rante una semana.