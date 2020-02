Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2020

Martha Angélica Ojeda, ex colaboradora y ex pareja de Gerardo Fernández Noroña, en compañía de Martín Nolasco –quien también trabajó para el diputado del PT– se plantaron frente a él en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, y le desplegaron una manta en la que se leía: Vives del pueblo y traicionas al pueblo. Simulador, violento, mentiroso y vulgar ambicioso .

Cuando diputados y personal de la Cámara se percataron de que eran personas ajenas al pleno, se generó un jaloneo que culminó cuando los empleados de seguridad se llevaron a Martín Nolasco y las diputadas Verónica Juárez y Lorena Villavicencio acompañaron a Ojeda a los pasillos del basamento.

En los pasillos, Martha Angélica Ojeda afirmó que el legislador modificó su modo de vida: 150 viajes en un año, viaja en una camioneta Volvo y que tiene ingresos sin reportar a las autoridades ­hacendarias.

En entrevista posterior, el petista se defendió: Soy un diputado pedorro, ¡cómo voy a amenazar a nadie! La camioneta me la dio un periódico a cambio de una colaboración permanente. Soy una caja transparente: todo es mentira. Los viajes me los pagan, hasta las gorditas que me como .

La versión de la denuncia la ofreció Ojeda, quien dio nombres de probables aviadores: “Tiene a la mitad de su familia cobrando en la Cámara de Diputados y a dos personas cobrando en la Cámara sin trabajar, Isamar Witker Olivares y a un Rodolfo Valtierra.