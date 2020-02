Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 11

Madrid, España., Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, será trasladado de forma inminente a Madrid, al penal de alta seguridad de Soto del Real, donde compartirá cárcel con su ex socio y presidente de Altos Hornos de México, el empresario Alonso Ancira. El ex político priísta se encuentra detenido en la prisión de Alhaurín de la Torre desde el pasado 13 de febrero, tras ser detenido en el fraccionamiento de lujo de La Zagaleta, un refugio de multimillonarios rusos, chinos, árabes y estadunidenses y en donde también se han refugiado criminales y mafiosos de todo el mundo.