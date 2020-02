Por separado, la presidenta en funciones de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que Haces Barba usa la imagen del Presidente de la República y se aprovecha del nombre de la 4T , que consideró como un movimiento iniciado por Morena.

Además, insistió en que el líder de la Catem está vinculado con Fuerza Social por México, agrupación que ya cumplió los requisitos para convertirse en partido político, pero dijo que no teme ni un tantito a la formación de nuevos partidos.

En respuesta, Pedro Haces señaló que Polevnsky un día dice una cosa y otro día dice otra , pero insistió que no está afiliado a ninguna fuerza política. Las transformaciones del país son de México, no de un partido , agregó el líder sindical.

Sobre la agrupación Fuerza Social, expuso: si me deslindo o no me deslindo, simplemente voy a esperar los tiempos para ver si me afilio o no me afilio .

Polevnsky, además, criticó que los legisladores se reúnan para establecer lineamientos a los gobiernos de la Cuarta Transformación, ya que, dijo, eso es tarea exclusiva del partido, por lo que invitará al líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, a leer los estatutos.