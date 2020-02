También se aprobó incrementar la pena de prisión para quienes cometan el delito de abuso sexual contra menores de 15 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. La sanción vigente es de seis a 13 años de cárcel y se aumentó de 10 a 18.

Ana Patricia Peralta (Morena) preguntó: ¿Qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres es una epidemia? Afirmó que no hay lugar en México donde las mujeres nos sintamos seguras; ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad , y adujo que más que nunca el Estado debe mandar un mensaje claro de cero tolerancia .

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, manifestó: Lo que demandamos son acciones urgentes para acabar con esta violencia que está matando cada día a 10 mujeres . Planteó reunirse con el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana con el fin de saber qué hará, y convocar a un encuentro con los fiscales de todo el país con el propósito de saber qué medidas emergentes van a emprender para investigar los feminicidios.