as utilidades de América Móvil se dispararon 63.4 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado y alcanzaron la cifra de 21 mil 194 millones de pesos, de acuerdo con el reporte que presentó a la Bolsa Mexicana de Valores. En 2019 registraron la cifra de 67 mil 731 millones, superando las expectativas de los analistas, según el consenso de FactSet, citado por El Economista de España. Fue buen año para el grupo Slim, no obstante los problemas de México y Brasil, sus dos principales mercados. Sin embargo, algo le moverá el escenario de 2020 a sus accionistas por el pago de 8 mil 290 millones de pesos al SAT por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente al periodo comprendido entre 2016 y 2019. La oficina de impuestos, a cargo de Raquel Buenrosotro, informó el lunes que “una empresa mexicana líder en telecomunicaciones en Latinoamérica –identificada en el rubro de ‘grandes contribuyentes’– realizó pagos por el monto mencionado luego de que se le invitó a proporcionar información sobre sus ejercicios fiscales de 2016 a 2019 para revisar el pago del ISR que la compañía causó conforme al Régimen Opcional para Grupo de Sociedades, una modalidad de pago de impuestos que sustituyó al régimen de consolidación fiscal tras la reforma de 2014. No identificó por su nombre al contribuyente. Posteriormente trascendióque América Móvil el pasado 19 de diciembre presentó un aviso ante el SAT para dejar de tributar bajo el Régimen Opcional de Grupo a partir del ejercicio fiscal 2020. La compañía habría indicado que 66 de sus sociedades dejarían de tributar en dicho régimen, junto con el impuesto que cada una tendría que anticipar al SAT, derivado del diferimiento tomado para el periodo 2016-2019.Tanto el SAT como América Móvil subrayaron que este pago se llevó a cabo sin mediar requerimiento o procesamiento alguno, y que se efectuó de manera voluntaria.La jefa del SAT hizo un exhorto particularmente a los grandes contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales con el Estado mexicano . Comentario: fue un acuerdo, no un litigio. Habrá otras empresas que no apliquen la filosofía de Carlos Slim y van a tener que apoquinar no tan cordialmente.

Ombudsman social

Asunto: la Semovi no se mueve

Inicié mi trámite de renovación de tarjeta de circulación el 7 de febrero con el pago de formato que tenía una reducción. Llamé a la Secretaría de Finanzas para consultar, y sin explicación me dijeron: si están bien sus placas, páguelo . En el módulo no lo recibieron, así que, siguiendo la indicación de la persona que me atendió, tuve que ir a la Secretaría de Finanzas para pagar la diferencia. ¡No se podía pagar! Ahí me dijeron que tenía que solicitar en la Semovi un oficio de devolución del pago y regresar a la secretaría, y luego pagar lo correcto. Ante mi enojo por la ineficiencia, un señor de apellido Bojórquez me dijo: Contrataron a militantes de Morena que no saben . Cuatro días en ir y venir y no he resuelto un trámite que, a decir del empleado, demora 15 minutos.

Lilia Becerril / CDMX

R: Por ahí habrá visto a varios coyotes. ¿Quién está detrás del negocio?

El principio del fin de la hegemonía de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Inició el registro de aspirantes al proceso de elección de cuatro consejeras y consejeros del @INEMexico. El primero en registrarse fue Luis Miguel Pérez Juárez, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

