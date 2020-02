Fernando Camacho Servín

Luego de que el ex gobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez (2007-2013), ordenara la construcción de una carretera en territorios de la comunidad indígena wixárika de Santa Catarina, sin pedir autorización de los lugareños –lo cual dañó incluso algunos de sus sitios sagrados–, éstos obtuvieron un amparo que obliga a las autoridades a modificar dicha autopista para ajustarla a ciertos estándares; no obstante, el actual mandatario estatal, Enrique Alfaro, se ha negado a cumplirlo, con el argumento de que no hay recursos económicos para ello.

Así lo afirmaron habitantes del pueblo afectado, quienes lamentaron que el gobernador, militante del partido Movimiento Ciudadano, se ha negado a recibirlos y además ha tomado medidas de represalia contra ellos, como ordenar la reasignación arbitraria de plazas de docentes indígenas o la retención de su salario.

En entrevista con La Jornada, Agustín Sandoval Carrillo, presidente del comisariado de bienes ejidales de Santa Catarina, explicó que en 2007 el gobierno estatal comenzó a edificar una autopista en las tierras de la localidad, sin antes haber informado a sus habitantes ni pedido su autorización, lo que llevó a la comunidad wixárika a presentar un amparo, el cual les fue concedido por un juzgado de distrito de Guadalajara.