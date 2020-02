En la región centro debe haber de 3 mil 500 a 4 mil, no nada más en Altos Hornos, sino de las plantas de alrededor, derivado de la desaceleración económica en el país. Gunderson y Trinity han tenido algunas bajas y los contratistas que estaban en la empresa de forma permanente ya no se encuentran laborando , puntualizó.

Vamos a trabajar con Nacional Financiera para créditos en los que el municipio y el estado le van a entrar para hacer una bolsa grande de uno, dos y hasta 3 millones de pesos para tratar que los empresarios que enfrentan algún problema con la compañía tengan solvencia económica , subrayó.

Por separado, el gobernador Riquelme pidió a los empresarios de la región y a la sociedad en general tener calma y confiar en que el programa de apoyos a la economía dará resultados a corto plazo.