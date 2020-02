▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador cenó anoche en Palacio Nacional con directivos de empresas trasnacionales, informó el propio mandatario en su cuenta de Twitter. Cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation , escribió. En la cita estuvo Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Foto tomada de Twitter