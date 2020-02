Al presentar la reforma a nombre del diputado Fernando Aboitiz, de la asociación parlamentaria Encuentro Social, el diputado de Morena Efraín Morales acusó una venganza de parte de sus compañeros, pues en cuatro ocasiones no le permitieron subir al pleno.

Denuncia ley mordaza

“Este Congreso no está en su mejor momento. Si siguen con su ley mordaza y no quieren corregir y se sienten los muy sabrosos, que cada quien asuma su responsabilidad”.