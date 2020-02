Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 29

Morena en el Congreso capitalino rechazó la comparecencia ante el pleno de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En medio de la crisis de inseguridad que vive la ciudad, 23 diputados del partido mayoritario votaron en contra del punto de acuerdo propuesto por diputados de oposición, quienes solicitaron la comparecencia de ambos funcionarios para que expliquen la fuga de reos, la liberación en dos ocasiones de Óscar Flores, alias El Lunares, y los recientes feminicidios de Ingrid y la niña Fátima, de siete años de edad.