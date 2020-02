–Lo que tenemos que lograr es el consenso, pues no lo ha habido, Habrá dictamen a la despenalización y uso recreativo de la cannabis.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, sostuvo al respecto: Esa postura es falsa. Habrá dictamen. Ya se está trabajando en comisiones, lo que no ha habido es consenso. El presidente López Obrador no tiene ninguna injerencia en las comisiones dictaminadoras .

Senadores de PRI y PRD consideraron que la legalización del uso lúdico de la mariguana ha sido frenada por el Ejecutivo Federal. Mencionaron una reunión de senadores de Morena en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que a partir de ese encuentro no hubo mayores avances en el dictamen correspondiente.

AMLO frena el dictamen

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, resaltó que desde Palacio Nacional se mandó la señal de parar la discusión sobre la despenalización de la mariguana.

Ésta “ha estado en stand by. La verdad es que se trata de un tema que ya no debe estar en comisiones. Creo que este es el momento de darle el último toque, o retoque al dictamen y empezar su discusión ya en el pleno. Hubo un cambio de señal. Ya se había llegado prácticamente a un dictamen para discutirse en el pleno, una negociación, si no unánime, cuando menos con la mayoría. Después de que el Ejecutivo tuvo una reunión con la bancada de Morena pareciera que la echaron marcha atrás. Claro que pareciera que la frenó”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, se manifestó en favor de acelerar la discusión del dictamen y perfeccionarlo. “Ha estado frenado sin duda. Sin duda, estuvo en un impasse, pero ya va a llegar la fecha límite y debemos de tenerlo listo”.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio Menchaca, anunció que antes de que finalice febrero el dictamen será aprobado por el pleno.