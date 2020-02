Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 10

Lorenzo Córdova sostuvo que, a pesar de presiones, no renunciará a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al que pidió defender porque no es de nosotros, no es de una persona, es de toda la sociedad, pero tampoco de un partido o de una fuerza política... no es patrimonio propio, como algunos seudointelectuales orgánicos pretenden vender, a partir de las decisiones que estamos tomando .

Agregó que probablemente no hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra la institución como el que hoy tenemos , y argumentó que le enoja cuando se afirma que el INE cuesta caro .

En una intervención en la ceremonia donde se nombró director ejecutivo de Organización Electoral a Sergio Bernal Rojas, señaló que estos nombramientos –el 6 de febrero se religió a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Consejo General– buscan definir la alineación en el instituto no sólo ante la elección del próximo año, sino para la defensa del INE.

La postura de Córdova se da en el contexto del proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros y la apertura, hoy, del registro de aspirantes ante la Cámara de Diputados, así como la presentación, el viernes, de la controversia constitucional contra el acuerdo del instituto para mantener sus salarios más altos que el del Presidente.