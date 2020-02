Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 9

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acudiera al Congreso Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem). Aseguró que su líder Pedro Haces es un gánster .

En un desayuno en el marco del 54 aniversario del Congreso del Tra-bajo, del cual es presidente, al tiempo que llamó a estar unidos a los líderes sindicales que forman par-te de éste, les pidió empujar una reforma al sistema de pensiones que garantice recursos suficientes para los trabajadores y sus familias.

Sobre la Catem, señaló que es una organización que no tiene más de cuatro años que se organizó, antes no existía pero que rápidamente cumplió 10 años. Expuso que en la reunión que tuvo con el jefe del Ejecutivo el jueves pasado, le hizo notar que “esta persona con la que va a ir (Haces) es la que junto con el gobernador que está en la cárcel (Javier Duarte) vaciaron las ampolletas y les pusieron agua para que se las aplicaran a los niños que están enfermos de cáncer.

Si eso ya está perdonado, yo no digo que lo vamos a hacer nosotros , sentenció, y agregó que ese tipo de crímenes, me parece de la época de (Adolfo) Hilter . Aceves del Olmo afirmó que ante es-tas declaraciones, el Presidente no se enojó .

También resaltó que en esa misma reunión invitó al presidente López Obrador al Congreso Nacional Extraordinario de la CTM para el próximo domingo 23.