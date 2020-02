Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 7

Ante las declaraciones del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio, de que los 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente entregó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) son de los derechohabientes y por ende los defenderá, la institución a cargo de Carlos Martínez Velázquez afirmó que lo anterior no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial .

La semana pasada, trascendió que dichos recursos corresponderían a un monto total de 5 mil millones entregados en la administración pasada a la empresa Telra Realty, por un proyecto que no se consolidó. Sin embargo, el Infonavit destacó que no ha sido confirmado oficialmente y no tiene ninguna validez jurídica.

Indicó que lo único oficial sobre el dinero que se recuperó como resultado del combate a la corrupción es lo declarado por el fiscal Alejandro Gertz Manero el 10 de febrero en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, el titular de la FGR no identificó a qué casos corresponde lo decomisado, porque las investigaciones continúan, pero detalló que se logró gracias a una denuncia que inició la Consejería Jurídica del gobierno federal.