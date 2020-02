E

l reto del equipo fiscal de la 4T es aumentar la recaudación sin subir los impuestos. Hay tela de dónde cortar. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que los factureros realizaron operaciones fraudulentas durante los años 2017, 2018 y 2019 por valor de más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes de diversos estados de la República. Sobre este asunto, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dice que hasta el momento no ha recibido ningún reporte de parte del SAT y por lo tanto no ha sido interpuesta ninguna querella, pero están preparados para entrar en acción. Comentó que el primero de enero de este año entraron en vigor las reformas que equiparan la actividad de los factureros con delincuencia organizada, por tanto, los responsables podrían merecer prisión preventiva oficiosa. Explicó que este 17 de febrero se presentaron las declaraciones del IVA correspondiente al mes de enero de 2020, entre las que se podrían encontrar los primeros casos. A partir de este momento el SAT podría darnos vista de los asuntos en los que pueda verificar tal situación y nosotros estaremos en aptitud de presentar las querellas respectivas, y una vez que tengamos eso, podremos tener las primeras órdenes de aprehensión , expuso. Hemos tenido acercamientos con algunas empresas o personas físicas que quieren regularizar su situación fiscal. Todavía no llegamos al punto en que se regularicen ni que firmen un acuerdo reparatorio, pero estamos trabajando en algunos casos , expresó.

