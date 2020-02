Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 20

Buenos Aires. La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, confirmó ayer que el organismo no hará reducciones para el pago del préstamo de 44 mil millones de dólares otorgados a Argentina al considerar que somos un prestamista de último recurso para aquellas naciones que están en situación desesperada, lo que significa que todos los miembros deben estar seguros de que el dinero que prestamos se rembolsa, para que podamos continuar brindando este colchón al mundo .

Georgieva se refirió así en en una entrevista con la agencia Bloomberg en respuesta a la reciente solicitud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que el FMI realice una importante condonación a la deuda de 44 mil millones de dólares que entregó ese organismo como parte de los 57 mil millones acordados con el gobierno del Mauricio Macri, cuando estaba al borde de la cesación de pagos y a pesar de las advertencias sobre el endeudamiento extremo y la fuga de capitales denunciadas por la oposición y analistas internacionales.

¿Cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fuga de capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? , sostuvo Fernández de Kirchner, quien mostró el estatuto del organismo al responder la semana anterior a Gerry Rice, vocero del FMI, quien aseguró que no se violaban estas normas estatutarias, como aseguró la ex mandataria argentina.

Georgieva reiteró que se apoyará al gobierno argentino, pero nuestra redacción legal es tal que no podríamos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global .