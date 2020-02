Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 22

Xalapa, Ver., A seis meses del atentado en el bar Caballo Blanco, ubicado en Coatzacoalcos, que dejó un saldo de 30 personas muertas, familiares de las víctimas interpelaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque desde finales de 2019 dejaron de recibir apoyos económicos y asesoría jurídica que requieren.

Los inconformes, la mayoría de ellos abuelas de los huérfanos, llegaron con los menores hasta la colonia Nueva Obrera del municipio de Coatzacoalcos, donde García Jiménez encabezó este lunes el inicio de actividades de la Escuela de Alfabetización Física.

Ahí le reprocharon que no han recibido asesoría jurídica adecuada para obtener la custodia legal de los niños; tampoco se les ha otorgado el acompañamiento sicológico que necesitan los chicos, ni las becas escolares que les prometieron.

Yo le di mi número, le he hablado a sus asesores, fui a Xalapa con dinero prestado y no me recibieron , se quejó Francisca, familiar de una de las personas que murió en el ataque al bar.

Los manifestantes pidieron al mandatario estatal emanado del partido Morena su intervención para solicitar una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador para expresarle sus demandas, ya que a pesar de las promesas no han tenido acceso a programas sociales del gobierno federal.