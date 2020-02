Julio Reyna Quiroz

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 17

El libre acceso y tránsito por las playas está garantizado en la Ley General de Bienes Nacionales.

En abril del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reformó esa legislación para garantizarlos y estableció una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a concesionarios y propietarios de terrenos colindantes con playas que impidan el acceso.

El pleno autorizó la modificación con 406 votos en favor, siete en contra y 20 abstenciones.

El artículo ocho de esa ley señala: Todos los habitantes de la República pueden utilizar los bienes de uso común sin más restricciones que las establecidas por leyes y reglamentos administrativos .

Para aprovechamiento especial de bienes de uso común se requiere concesión, autorización o permiso otorgados bajo las condiciones y requisitos que establezcan las leyes.

Para el caso de concesionarios, en caso de reincidencia, además de la sanción, se revocará la concesión, autorización o permiso. Las playas mexicanas son públicas y deben permanecer accesibles a todo ciudadano, indica el dictamen.

La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre no sólo violenta el artículo segundo constitucional al discriminar a los ciudadanos, sino pretende un derecho donde no hay, es decir, dichos propietarios, concesionarios o permisionarios asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo domino corresponde a la nación.

Según la Constitución, el artículo 27 señala que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.

Este lunes el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, lamentó el desalojo de dos turistas de una playa de Quintana Roo por la Policía Municipal de Solidaridad.

Estoy en comunicación directa con la secretaria de Turismo de la entidad, Marisol Vanegas, para obtener mayor información sobre los lamentables hechos ocurridos en Playa del Carmen con dos turistas , escribió el funcionario en su cuenta de una red social.

Por el momento no hay denuncia. Reitero que en México las playas son públicas , agregó.

El domingo, elementos de la Policía Municipal de Solidaridad esposaron a dos turistas sin motivo aparente. La denuncia en redes sociales es que los turistas estaban en Playa Mamitas, supuestamente concesionada a un hotel, y se negaron a desalojar el lugar.