Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 15

El préstamo por la vía del empeño no tendrá un crecimiento este 2020, afirmó este lunes el Nacional Monte de Piedad.

Javier de la Calle, director general de esa institución, señaló que ello se debe a que, a pesar de que la población suele pedir préstamos cuando la economía tiene un desempeño negativo, actualmente no hay recursos para que los solicitantes puedan liquidar sus adeudos o sacar sus prendas.

El empeño va igual que la economía del país: creciendo cero o poquito abajo de ello. El Monte, históricamente, era una institución contraria a la economía. Cuando al país le iba mal, al Monte le iba mejor. Después de 1994, cuando decidimos bajar las tasas y ampliar los plazos, tuvimos un desempeño igual , explicó en una conferencia.

Añadió que por el momento no hay muchas personas que estén pensando en pedir, porque no hay certeza sobre cómo será el futuro. No hay mucha gente que viva en situaciones más complicadas que en las que estaba antes; por las dos variables está bastante estable .