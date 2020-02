Luego del informe presentado por el Órgano de Control Interno de la SFP con la realización de siete auditorías derivadas en observaciones –funcionarios, federaciones y entrenadores– con el manejo de recursos federales en el Fodepar, López Obrador dijo: “Nosotros no tenemos nada que ocultar y yo he dicho que no se va a permitir la corrupción.

No establezco relaciones de complicidad con nadie y no voy a ser rehén de los conservadores , dijo en su conferencia matinal, al tiempo que pidió no hacer juicios sumarios hasta que no concluya la investigación de la SFP.