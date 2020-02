Para Manuel Lapuente, ex técnico del Tri, la decisión de estos futbolistas no representa un retroceso en su carrera, pues considera que es mejor ser titular en un equipo de nivel medio, a ser suplente en un conjunto europeo.

“Nadie puede criticarlos por buscar un futuro mejor, todos tenemos ese derecho; además, no creo que esto vaya a afectar su desempeño o el de la selección nacional, al contrario, esto va a potenciar su estilo de juego.

Siempre he dicho que es preferible que jueguen en la liga que sea, a que se dediquen a calentar bancas, porque eso sí que los perjudica y al futbol mexicano también.

Opinó además que no se debe demeritar a la MLS, toda vez que se trata de una liga cuyo crecimiento “se está dando de una forma muy acelerada.