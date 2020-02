Sobre el tema, el entrenador Ricardo Ferretti dijo que no le correspondía opinar sobre el castigo que debía aplicarse al portero de Tigres.

La actitud de Guzmán fue tendencia en redes sociales casi de inmediato. Incluso el portero de Santos, Jonathan Orozco, publicó en Twitter un comentario sarcástico aludiendo al lema de la Liga Mx que se enuncia antes de cada partido: ¿Qué no es juega limpio, siente tu liga? , escribió Orozco y adjuntó un video.

En el reporte de la Federación Mexicana de Futbol aparece el análisis de esa acción y considera que fue un error, pues el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán no sancionó a Nahuel Guzmán. Según el informe el VAR debió mandar a revisión la jugada y el arquero debió ser expulsado por conducta violenta; aunque también recomendaba una amonestación contra Aguirre por una presunta obstrucción en el despeje.

Dos errores arbitrales opacaron la actividad de la sexta fecha del Torneo Clausura 2020. Arturo Brizio, presidente de la comisión de silbantes, reconoció en un video que el primer gol de Cruz Azul contra Chivas no era válido. Más tarde, vía Twitter, admitió que Nahuel Guzmán debió ser expulsado y Eduardo Aguirre, amonestado.

No me toca a mí, ya es de otras áreas , indicó Tuca; yo no tengo nada que ver con eso , y aseguró que su equipo está preparado para un eventual castigo por parte de la comisión disciplinaria.

En las suspensiones que publicó este lunes dicha comisión no se alude al caso de Nahuel Guzmán, pero aparecen las sanciones a los técnicos Víctor Manuel Vucetich (Querétaro) y el argentino Antonio Mohamed (Monterrey). El Turco recibió un partido de castigo por entrar en el terreno de juego para enfrentarse a uno de los árbitros .

En tanto, Vucetich fue suspendido también un duelo por abandonar el área técnica de manera deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros .

De lo que sí habló Brizio en un video sobre el arbitraje de la fecha seis fue del gol que debieron anular a La Máquina. Una vez conseguido el gol, el VAR le recomienda la revisión, la cual se efectúa y el árbitro considera que no debe marcar una falta, lo que constituye un error .

En cambio, Brizio apoya las decisiones que tomaron los silbantes apoyados por el VAR en la anulación de un gol al Atlas ante América y el penal que le marcaron a Pumas.

(Con información de Notimex)