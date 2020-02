El análisis reveló ‘‘pinceladas, cierta vivacidad de esas pinceladas, que caracterizan otras obras de Rembrandt”, expresó Shan Kuang, del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, quien restauró Retrato de una joven. Expertos de otras organizaciones que examinaron la obra de 1632 luego de la restauración de dos años coincidieron con las conclusiones de la universidad de que es un auténtico Rembrandt.

‘‘Quedamos sumamente emocionados y entusiasmados”, sostuvo Mehalakes. ‘‘El retrato ahora tiene este increíble brillo que antes no tenía y es posible relacionarse con el retrato tal como el artista deseaba”.

Cuando Retrato... fue legado al museo en 1961, era considerado un Rembrandt. Una década después los expertos determinaron que había sido pintado por uno de sus asistentes. Esos cambios de atribución no son raros: a lo largo de siglos cientos de pinturas han sido atribuidas al artista, de acuerdo con Mehalakes. El museo no ha valuado la pintura y no tiene intención de venderla, pero las obras auténticas de Rembrandt alcanzan decenas de millones de dólares.

El retrato, por ahora en la bóveda del museo, estará en exhibición a partir del 7 de junio.