Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Martes 18 de febrero de 2020, p. 4

El Colegio Nacional, lanzó ayer Concepción Company, ‘‘siempre ha estado atento a la desigualdad de género e inequidad que se vive en México. Nuestra misión es seguir sensibilizando a los trabajadores y colaboradores de esta institución para lograr la equidad en distintos ámbitos de la vida, por lo que este año las mujeres tendrán un papel protagónico en nuestro ciclo académico”.

Company, filóloga e integrante de ese cuerpo colegiado, participó en la presentación del programa de actividades 2020, que reúne 400 iniciativas, además de exposiciones, la publicación de 42 libros en formato impreso y 25 digitales, así como la participación en 17 ferias del libro en el país.

‘‘Este año hay charlas muy interesantes, además de que estamos en contacto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres para solucionar estas problemáticas.

‘‘También publicaremos el libro Desigualdades. Mujer y sociedad, coordinado por Linda Rosa Manzanilla, María Elena Medina-Mora y una servidora.”

Cinco mujeres de 37 colegiados vivos

Acompañada por Eduardo Matos Moctezuma, presidente en turno de El Colegio Nacional, Company precisó que en el ciclo cultural de este año se suma la conferencia-concierto Lenguaje incluyente, mujeres excluidas, que coordina, y con la participación de las Reinas Chulas el 10 de marzo.

‘‘El libro alude al Día Internacional de la Mujer, aunque consideramos que no debe celebrarse, pues cuanto más nos celebran, más nos excluyen. Sólo hay que recordar el 8 de marzo.”

Company recalcó que no quiere ser excluida por ser mujer, pero tampoco ser incluida por la misma razón.

‘‘Si me dicen que me nombraron integrante de El Colegio Nacional o académica de número en la Academia Mexicana sólo por ser mujer, en este momento dejo los títulos aquí y veo a qué me dedico, porque es insultante por el simple hecho de tener atributos biológicos femeninos.

‘‘Aunque sí hay que tener mucha conciencia de que no hay que excluir por ser mujer. En este momento somos cinco mujeres de 37 integrantes vivos, equivale a 20 por ciento. No es el ideal, pero tampoco es menor que el de otras instituciones culturales.”