or supuesto, para México es decisivo el proceso electoral estadunidense que culminará el 3 de noviembre de este año. Realmente es importante no sólo por el resultado, es decir, por la identificación del personaje que sustituirá ¿o no? a Donald Trump en la Casa Blanca, sino porque el perfil de ese personaje sin duda llenará los comentarios políticos en México en torno a la propia elección presidencial, a mediados de 2021, además de disparar las opiniones sobre el futuro próximo de la política de Estados Unidos, y por supuesto sobre las repercusiones en nuestro país. Un año, pues, de las más variadas opiniones en los medios de difusión de México, frecuentemente aproximando los destinos de ambas naciones, sobre todo en función de los rumbos que tome la política del vecino del norte. Siempre ha sido así y no tendría por qué ser diferente ahora.

Pero será diferente en alguna medida, ya que buena parte del mandato que cumple López Obrador ha sido también el de la elección y el de la presidencia de Trump en su primer periodo. Pensamos –decimos ¡ojalá!– que en un segundo ejercicio de ambos no tendrían por qué variar demasiado las circunstancias. En realidad, si nos hubieran forzado a expresar nuestra opinión sobre la primera edición de esta coincidencia habríamos sin duda pensado que resultaba una verdadera desgracia el que nuestro Presidente, cualquiera que fuera, coincidiera en el tiempo con el mandato de Donald Trump. Las características del personaje nos hubieran hecho pensar en una fila de presiones y exigencias muy difíciles de atender para México, sobre todo respecto de nuestra tradición de defensa de la soberanía, en todo lo que se pudiera. Con Trump al lado no resultaba exagerado pensar en una relación altamente conflictiva para nosotros, y para el Presidente de México, cualquiera que fuera, desgastante hasta el límite.

La cuestión, debe reconocerse, por fortuna ha sido bastante diferente a los los pronósticos más obvios. Y aquí me parece que debemos otorgar el mayor crédito posible al presidente López Obrador. Es verdad, alguien lo dijo por escrito, las relaciones personales son cuestión esencialmente de química, que se ha dado entre los dos personajes aun cuando jamás se hayan encontrado físicamente. Pero ambos, por instinto, supieron bien, incluso antes de llegar a sus actuales responsabilidades, que no obtendrían demasiado convirtiendo ese destino de ser vecinos en una relación rijosa, que no sería benéfica para ninguno de los lados y, por el contrario, que sería altamente desgastante para ambos, y que en ello no sólo iba su posición política formal, sino una política que ya es cuestión también de muy amplios sectores sociales: desde luego la numerosa migración mexicana ya asentada en Estados Unidos y el amplísimo intercambio entre poblaciones que se interrelacionan cada vez más; sí, por el turismo, pero también por un cúmulo de hechos y circunstancias que sin duda se generan cuando dos poblaciones tan amplias conviven necesariamente en un intercambio muy impresionante por su variedad y riqueza. Relaciones familiares y amistades, opiniones de todo tipo, en el campo de la cultura y de la política incluidas, experiencias compartidas, y tantas otras que sería casi imposible mencionar.