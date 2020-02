César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 15

A los 10 mexicanos que llegaron a la Ciudad de México desde en Wuhan, China, les realizaron a su arribo los mismos protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Francia y confirmaron que no presentaban síntomas del virus.

Acompañados por funcionarios de la cancillería mexicana, Jesús Daniel Stamatis Portugal, arquitecto originario de Guadalajara, señaló que desde hace siete años vive en Wuhan, China donde estudió y luego encontró trabajo. Explicó que la situación en aquel país es de deses-peración. Junto con él también viajaron Martín Gutiérrez Nabor, Rey-desel Morales Ruiz y Valeria Díaz.

Estoy encantado de la vida de regresar, feliz. Wuhan la tiene bien difícil; es un momento donde debemos solidarizarnos porque somos humanos. La cosa no está fácil .

Aseguró que hay otros mexicanos en ese país que no han podido regresar. “Yo sólo conocí a una chica, pero sobre la marcha nos enteramos que hay más personas, pero no sabemos cuántas. Yo veía desde mi departamento que (durante la emergencia) no había gente afuera y quien iba a comprar comida vestía con protección sanitaria.