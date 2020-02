Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 13

Las presuntas irregularidades en el proceso interno en la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) señaladas por algunos de los candidatos, fueron denunciadas desde diciembre ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la cual contestó que no puede actuar hasta que no haya un acto consumado de manipulación del proceso interno, afirmó Rafael Soto, ex aspirante a la secretaría seccional.

Aseguró que al momento de que él buscó registrarse como candidato a secretario general de la sección 34, con sede en la Ciudad de México, con un grupo de 45 personas que conformaron la planilla verde, la dirigencia seccional modificó de última hora los estatutos para impedirle participar.

Fue por medio de cuatro oficios recibidos por la STPS, en los que solicitaron se hicieran públicos los estatutos del gremio, mismos que fueron modificados a finales de 2019 sin darse a conocer hasta la semana pasada, así como los señalamientos de presuntas irregularidades.