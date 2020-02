E

n 1971, Philip Roth, el extraordinario novelista estadunidense a quien inexplicablemente se le negó el Premio Nobel, escribió Our Gang ( Nuestra pandilla), una sátira en la que caricaturizaba la conducta del presidente Nixon y su infinita capacidad para mentir y desvirtuar los hechos, matizándolos por su enfermiza forma de entender y desvirtuar la realidad. En alguna medida pudiera describirse como la premonición de lo que sucede en la actual coyuntura de la política en Estados Unidos.

El hilo conductor de la novela es el punto de vista de Nixon en torno a los derechos de los nonatos. Las innumerables situaciones absurdas a lo largo de la obra, que al lector pudieran parecerle caricaturescas, en los hechos las trapacerías y engaños mediante las que gobernó ejemplifican la peculiar forma de pensar del entonces presidente, avaladas por su retorcido código moral y ético. A continuación, se da cuenta de algunos párrafos de la novela en una traducción libre del original en inglés, acotada para los fines de este artículo.