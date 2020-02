Carolina Gómez Mena y César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 11

Durante años algunos miembros de los sitios de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han protagonizado disputas por la presidencia de sus agrupaciones o mantener una concesión dentro de la terminal aérea más importante del país.

El conflicto más reciente fue entre operadores de Porto Taxi que ocasionó una nueva ruptura. María Guadalupe Espinoza Martínez, quien era permisionaria de taxis que prestaban servicio en ese sitio, señaló que Francisco Jesús Salazar Mendieta, presidente de Porto Taxi me exigió dinero o sexo para permitirme seguir operando, y como no accedí me sacó de la empresa . Por esto desde el primero de febrero no he podido trabajar .

En entrevista por separado, Carlos Tepale, de Nueva Imagen, asegura que no hay antecedentes de que alguna concesionaria denunciara acoso y que Guadalupe quiere formar una nueva agrupación de taxis dentro del AICM.

En la actualidad seis empresas de taxis operan en el AICM con alrededor de mil 650 unidades. De la terminal aérea salen y entran diariamente hasta 130 mil pasajeros.

Desde que iniciaron los servicios de transporte a través de apps de inmediato se colocaron entre los favoritos de los usuarios del AICM porque a decir de los viajeros ofrecen tarifas entre 30 y 50 por ciento más bajas que los sitios de taxis autorizados, que se quejan y oponen al servicio ofrecido en Internet.

El martes pasado Espinoza Martínez convocó a conferencia afuera de la puerta siete de la Terminal Uno del AICM para denunciar actos de intimidación machista y acoso sexual en su contra, pero un grupo de taxistas de la misma empresa que el 31 de enero de este año le informó del cese de su relación comercial, irrumpieron en el lugar en donde se desató una riña.

Espinoza Martínez, dueña de diversas unidades, asegura que está viviendo un viacrucis y considera que como están las cosas veo difícil que me dejen trabajar .