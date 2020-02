Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 4

El reportero Alan Feuer, de The New York Times, aclaró que los mexicanos Jesús El Rey Zambada García y Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la Chapodiputada, permanecen bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, aunque se desconoce su ubicación actual.

El sábado pasado, el periodista estadunidense afirmó que ambos personajes, junto con el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, ya no aparecían en los registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones (FBP, por sus siglas en inglés).

El mismo Feuer señaló en otro mensaje publicado ayer: Mi punto no fue que estos acusados habrían sido liberados (excepto quizás por Jorge Cifuentes), sino que ya no están bajo custodia de la prisión y no sabemos dónde están, porque casi todo sobre ellos está sellado .

Feuer, quien cubrió en Nueva York el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, añadió: En mis tuits nunca dije que los acusados fueron liberados por completo de la custodia estadunidense. Señalé que según la Oficina de Prisiones no están bajo custodia. No sabemos con precisión dónde están estos acusados, porque sus casos están sellados.

En todo caso, Zambada García y Sánchez López tienen procesos pendientes con la justicia mexicana, por lo que si eventualmente son liberados tendrían que ser entregados por las autoridades estadunidenses.

Zambada García fue detenido el 19 de octubre de 2008 en la colonia Lindavista de la Ciudad de México.