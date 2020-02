Tanto aquí como más tarde en Romita, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se hizo acompañar de grupos de apoyo, que no dejaron de gritar en los discursos del Presidente, quien primero les pidió serénense y luego manifestó que la tarea de seguridad nos involucra a todos, mas allá de banderas. No es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país .

Pénjamo, Gto., El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la delincuencia que el dinero ya no les comprará impunidad ni les abrirá las puertas de las cárceles. El poder económico ya no es el que decide en la vida pública del país. El dinero no es el que rifa. Ya no es el poderoso caballero don dinero .

No obstante, en el cuartel de Pénjamo la confrontación verbal entre las personas llevadas ex profeso para los coros en favor del gobernador y la comunidad se mantuvo durante toda la intervención del Presidente. Ante ello, él demandó: Ya dejen de estar peleando. Ya vendrán las elecciones y ahí sí, pero que no pase de rasguños .

Equivocados

El mandatario insistió durante su mensaje en que su administración combate la corrupción y acotó que quien piense que su Dios es el dinero y con éste resuelve todo, se va a equivocar .

A quienes se dedican a la delincuencia no se les va a permitir que actúen en la impunidad , porque, refrendó, ya no es el tiempo de antes. “Nada de que ‘tengo influencias, compro a los ministerios públicos, jueces y autoridades que me van a sacar de la cárcel’. Ya no va a ser así. Estamos limpiando de corrupción al gobierno”.

Asimismo, a la entrada del cuartel de la Guardia Nacional recién inaugurado en el municipio de Romita, cuatro integrantes de la Red Feministas por Guanajuato demandó la declaratoria de alerta de género ante el incremento de los feminicidios.