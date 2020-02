▲ LA GN EN GUANAJUATO. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Romita, Guanajuato, las instalaciones de la Guardia Nacional, acto en el que estuvo acompañado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y los titulares de la Semar, José Rafael Ojeda, y Sedena, Luis Cresencio Sandoval, así como Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el titular de la corporación, Luis Rodríguez Bucio. Foto Presidencia

Ayer, este gobernador (casado con Rosalinda López Hernández, alta funcionaria del Sistema de Administración Tributaria y hermana del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández) hizo presente la fuerza represiva de la policía estatal contra normalistas de Mactumatzá y familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Lo sucedido no es solamente un reflejo de los aires de rigorismo selectivo que se practican en Chiapas, sino de manera marcada, de una conducta política distante y contraria al manejo político de estos temas que está realizando el gobierno federal, cuya secretaria de diluida gobernación y uno de sus subsecretarios rechazaron ayer el más reciente de los yerros de Rutilio, el gobernador velasquista que sigue gobernando como sus antecesores, o peor.

La novia de Enrique Peña Nieto ha enviado a través de Internet un mensaje de plena solidaridad al priísta que dejó Los Pinos en 2018. Tania Ruiz Eichelmann, modelo nacida en la ciudad de San Luis Potosí, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto de ella con el mexiquense: “¡Sólo quiero que sepas que nada me hace sentir mejor que tu mano junto a la mía! En tu mano está mi mano que no te soltará. Quien pone todo en las manos de Dios, verá las manos de Dios en todo. Love You @EPN”. No está de más recordar que la reciente detención de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, ha reavivado las críticas a Peña Nieto por la gran corrupción habida durante el sexenio que encabezó y ha reactivado la exigencia de que haya alguna forma de castigo en su contra, aun cuando jurídicamente hubiese amplias zonas de refugio para la impunidad. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx