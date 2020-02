Mientras caía la noche, un joven activista de la fundación La Casa Común explicó con números por qué esa es la opción más cierta, pero advirtiendo que se trata de una carrera contra el tiempo: el plazo para recolectar las 6 mil 852 firmas correspondientes a los seis distritos electorales de Santiago acaba el 12 de mayo. No es todo: la ley electoral dice que para que un partido sea inscrito, al menos debe constituirse en tres regiones contiguas, o sea, miles de firmas más.

Desde entonces y hasta hoy, después de protagonizar incontables asambleas territoriales por todo Chile con decenas de miles de ciudadanos participando, ellos han expresado sus ideas acerca del país que no quieren y de todo aquello que les llama al asco y al hastío del statu quo de la política y el poder. Pero eso que los identifica, une y arranca vítores, se vuelve un laberinto de confusión y de pasiones a la hora de resolver cómo canalizar sus voluntades y qué quieren construir. Disgregados y confusos, no consiguen acordar cómo concentrar fuerzas para enfrentar con alguna opción de éxito a las máquinas electorales de los partidos.

Una Constitución que no sea con la participación del movimiento social que abrió esta oportunidad, no tendrá la legitimidad suficiente para lograr un nuevo pacto social. Necesitamos crear un espacio para ejercer poder y tomar decisiones, con coherencia acerca del proyecto país que nos une , dijo el joven Cristóbal Valenzuela. La alternativa que proponemos es la unión y la organización para ganarles a quienes abusan, la creación de un partido político para vencer a los que no escucharon y a los indolentes , concluyó.

La réplica

Pero vino la contracara y lo primero que se escuchó fue: Ustedes que definieron esos principios, ¿a quiénes se los consultaron? Porque si quieren que se sumen los independientes, o deberían ampliar los principios o consultarles .

Eso fue lo más suave. Un joven acaso veinteañero dijo a continuación que el proceso que se ofrece desde el Estado es una forma de apaciguar la movilización popular; es una apuesta a que cuando termine, todo esté calmo y se mantenga lo más posible el modelo .

Luego agregó: Yo pongo en duda la lógica partidista: si realmente queremos una asamblea constituyente de los pueblos, que sea plurinacional, hay que tomar caminos que van por fuera de las instituciones. Gran ejemplo de eso es la nación mapuche que se está constituyendo ahora afuera del Estado, con acción directa, ellos no esperan a que lleguen los políticos a entregarles migajas, están ahí en pie haciéndose valer. Entonces si tenemos una meta así de ambiciosa, debemos apostar no necesariamente a la vía electoral, sino a la agitación .

La proclama juvenil encendió los ánimos de un veterano: Como socialista de toda la vida puedo decir, ¡hagamos la revolución! ¿Y dónde estás las armas? ¿Se olvidan ustedes que hay un ejército y una marina que están a la expectativa? Tenemos un compromiso que es ganar el 26 de abril y superar los dos tercios. Marcar AC es un elemento distractivo. Nuestro triunfo ha sido sacar la política del parlamento a la calle .

El sociólogo y analista político Axel Callís señala que la sociedad civil con los independientes no tiene posibilidad de articularse a escala nacional. Las únicas que podrían hacerlo son aquellas estructuras sindicales o gremiales como colegios de profesores o sindicatos de la administración pública y aquellas instancias que tengan representación territorial o los partidos políticos .