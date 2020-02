Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de febrero de 2020, p. 23

Moscú. El arcipreste Dimitri Smirnov, jefe de la Comisión del Patriarcado (de la Iglesia ortodoxa rusa) para asuntos de la familia, la maternidad y la protección de los niños, volvió a convertirse en vocero incómodo de la religión mayoritaria en este país al hacer ayer unas declaraciones desafortunadas que atentan contra la dignidad de las mujeres.

El polémico clérigo arremetió esta vez contra las mujeres que prefieren vivir en unión libre en vez de contraer matrimonio.

“Nuestras mujeres no entienden qué es el matrimonio. Les da pena decir: ‘soy una prostituta que no cobra’ y por eso afirman: vivo en unión libre. ¡Hazme el favor! Claro que no, simplemente hacen un servicio gratuito y ya, por eso nadie quiere considerarlas su esposa”, bramó el arcipreste ante los miembros de una comunidad ortodoxa.