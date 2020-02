Asimismo, amagaron con realizar una manifestación frente a la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, pues denunciaron que los directivos del plantel la sacaron a la calle porque su mamá no llegó a recogerla .

Acusaron que las autoridades del plantel incumplieron con los protocolos establecidos desde hace dos años con los pobladores, de que si un padre llegaba tarde a recoger a su hijo o hija, debían ser presentados ante el juzgado cívico o en el DIF, para no poner en riesgo a los menores, lo cual no sucedió en este caso.

Exigmos justicia. No es posible que la hayan secuestrado y habiendo tanta gente nadie se hubiera dado cuenta, y luego fuera encontrada muerta. No es posible que nos tengan en esta situación. No es posible que ya no estemos seguros en este pueblo. Aquí vivimos y no estamos seguros , expresaron.

En tanto, el agente del Ministerio Público de la FGJ de la Coordinación Territorial Tláhuac 2 inició la carpeta de investigación por feminicidio, tras el hallazgo del cuerpo en calles de la colonia Los Reyes, en Tláhuac.

El caso fue turnado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, cuyo personal acudió al camino de terracería donde se encontró a la niña dentro de un costal y una bolsa de plástico negro, a fin de recabar testimonios entre vecinos de inmuebles aledaños.

En otro hecho, la FGJ activó el protocolo de feminicidio y detuvo a un hombre, identificado como David N, quien presuntamente roció con tíner a su esposa y la amenazó con prenderle fuego en Milpa Alta. El hombre, de 29 años de edad, fue aprehendido.

Se le acusa de feminicidio en grado de tentativa y se le impuso prisión preventiva oficiosa y fue vinculado a proceso.