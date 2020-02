Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 9

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó dar la credencial con fotografía a las personas cuyos derechos político-electorales estén suspendidos, pero sólo servirá para identificarse y no para votar.

En acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el organismo decidió en comisiones que los registros de estos individuos no aparecerán en la lista nominal definitiva que se utiliza en las casillas el día de los comicios, pero sí en el padrón. Con ello se garantiza que no podrán emitir su voto. La consejera Pamela San Martín explicó que en el padrón electoral se tiene el registro de cualquier persona mayor de 18 años, aunque su credencial no esté vigente.

En el acuerdo aprobado en comisiones, se determina que cuando un individuo acuda a las oficinas del instituto a solicitar la mica y se detecte que se encuentra suspendido de sus derechos político-electorales, se le realizará el trámite y se consultará a la instancia jurisdiccional que emitió la sentencia, para verificar su situación jurídica.