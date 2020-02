De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 7

Jesús El Rey Zambada García, Lucero Guadalupe Sánchez –conocida como La Chapodiputada– y el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa quedaron en libertad luego de haber aceptado ser testigos protegidos en el caso que lleva adelante la justicia de Estados Unidos contra Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con el sitio de Internet de la Oficina Federal de Prisiones (FBP, por sus siglas en inglés), ninguna de las tres personas mencionadas se encuentra ya bajo custodia de las autoridades estadunidenses, aunque en el caso de Zambada y Sánchez no se menciona cuál fue la fecha exacta de su liberación. Por lo que se refiere a Cifuentes Villa, la FBP indica que fue liberado el 5 de diciembre de 2019.

El reportero Alan Feuer, quien cubre temas judiciales para el diario The New York Times, indicó en su cuenta de Twitter que el pasado 7 de febrero hubo una audiencia en el estado de Virginia para decidir cuánto se podría reducir la sentencia de cadena perpetua para Dámaso López, a quien se señala como uno de los presuntos colaboradores de alto nivel de El Chapo.

Sin embargo, dijo el periodista, la audiencia fue cerrada, se basó en documentos reservados y dio como resultado dos órdenes judiciales también secretas.

Este mismo nivel de reserva tuvo lugar en lo que se refiere a Cifuentes Villa –ciudadano colombiano acusado de mover cargamentos de cocaína desde Ecuador, al servicio de Guzmán Loera–, pues su sentencia no se hizo pública, luego de que en julio y octubre del año pasado se efectuaron dos audiencias sobre su caso.

De forma muy similar se manejó el caso de Lucero Guadalupe Sánchez y El Rey Zambada, cuyos expedientes permanecen sellados y sin que se informara públicamente nada de su estatus legal ni fecha de liberación.

En el caso de Tirso Martínez Sánchez, quien también testificó en el juicio sobre Guzmán Loera, se supo que su sentencia sería dada a conocer el 20 de febrero, pero el expediente sobre él también permanece como reservado, indicó Feuer.