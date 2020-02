Sin embargo, lamentó, en este momento no existiría una herramienta jurídica para aplicar una sanción, aunque hay al menos siete leyes generales que hablan de estas restricciones en la cobertura de los medios y de conminarlos a no reproducir la violencia .

Joselyn Espinosa, integrante del colectivo Pan y Rosas, consideró que la exhibición mediática de los restos de Ingrid Escamilla y el desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el tema fueron algunos elementos que motivaron la fuerza de las protestas del viernes pasado, que surgieron de manera independiente y espontánea .