Pugnemos por la limpieza y renovación del Poder Judicial

eminicidio u homicidio; me parece que se trata de definiciones de un mismo delito diferenciándolas por su género, pero que son delitos que a final de cuentas atentan contra la vida de las personas. Me parece también que se está perdiendo valioso tiempo en discusiones estériles mientras se siguen cometiendo delitos que atentan contra la vida o como se les conocía anteriormente y de forma genérica, cometiendo homicidios, queriendo distinguírseles al tratarse de mujeres, cuando el problema de fondo es la impunidad en ambos casos, hombres y mujeres.

Creo que el problema de fondo radica en que a ninguno se les está haciendo justicia y esto es por la inoperancia del sistema de impartición justicia inepto corrupto y anquilosado que tenemos en México. Mientras no resolvamos ese punto nada va a funcionar, ni nada podrá avanzar porque con la impartición de justicia todo empieza y todo termina. Me explico, al haber corrupción hay impunidad y al haber impunidad no hay justicia y al no haber justicia no existe el estado de derecho ni se pueden tener las garantías individuales. No le demos más vueltas y pugnemos por la limpieza y renovación del Poder Judicial.

José David Dueñas Gómez

