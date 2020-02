Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 16 de febrero de 2020, p. 13

La cena que el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a empresarios para la compra de boletos para la rifa del avión presidencial dista de ser una extorsión, fue un paliativo al hecho de que no exista una política fiscal progresiva, pues la actual administración federal necesita de la inversión privada, opinaron especialistas.

En entrevista con La Jornada, Magdalena Galindo, catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró que las cantidades que aportaron los asistentes del sector privado fueron voluntarias y no representan tanto en comparación con las fortunas de algunos de ellos (https://bit.ly/2SJbcCw).

Desde el inicio del gobierno de López Obrador el acercamiento con la iniciativa privada ha sido poco a poco, pues durante las elecciones de 2018 la actitud de algunos industriales fue hostil, lo cual ha cambiado en el primer año de administración, comentó.

Hay un grupo que considera que es mejor adaptarse a las nuevas circunstancias que continuar en la batalla contra el Presidente , subrayó. Sin embargo, agregó, lo anterior no significa que los empresarios que no están de acuerdo con él no existan.

La catedrática enfatizó que López Obrador no se comprometió con los empresarios a devolver la aportación con concesiones de obras gubernamentales o condonar impuestos, pues esa práctica es imposible legalmente.

El que no haya condonación de contribuciones equivale a una reforma fiscal silenciosa, porque aumentar la tasa de impuestos no es tan importante como que las empresas paguen lo que están obligadas.

Cerrar filas

Mauro Jarquín, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y colaborador de esta casa editorial, manifestó que dicha cena fue para cerrar filas, tanto por el gobierno federal como por un sector del capital nacional más cercano al Consejo Coordinador Empresarial entorno al proyecto de desarrollo para los años próximos.

Recordó que López Obrador goza de 70 por ciento de legitimidad, de acuerdo con varios sondeos, pero ésta debe ser acompañada por el incremento de la inversión privada para compensar los efectos de su política de austeridad republicana.