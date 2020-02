En Londres estará Eliud Kipchoge, quien rompió el muro de las dos horas, con 1:59.41, en octubre pasado en Viena, pero no es reconocido como récord mundial porque fue en un circuito.

Pero Kipchoge tiene en su poder el récord mundial oficial con 2:01.39, que estableció en Berlín, y donde el etíope Kenenisa Bekele ganó en 2019 con 2:01.41; ambos son los más rápidos del orbe.

Barrios considera que si no clasifica no es el fin de su carrera deportiva; no es un trauma, es simplemente una temporada con posibilidades de asistir a Tokio 2020 .

En tanto, la tlaxcalteca Madaí Pérez, de 40 años, quien es otra de las luminarias con los triunfos que dio en 2004, 2005 y 2006 en la capital jalisciense, analiza las opciones de dónde correr el próximo maratón para lograr el pase a Tokio.