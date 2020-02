E

l jueves 6 de febrero, a las 10 de la mañana, el jefe de Vía Pública llegó a la esquina de avenida de la Paz e Insurgentes a levantar ocho puestos que vendían libros desde 2007.

A un costado del edificio de la Secretaría de Cultura el espacio es muy grande y poco transitado, los puestos se ven limpios, ordenados y no estorban a nadie. Abiertos durante el día, al atardecer no dejan basura. Al pasar pensaba yo: ¡Qué bueno y bonito ver libros! , y de noche los imaginaba envueltos como recién nacidos en frazadas. Al pasar, sentía yo que entraba a pie a un espacio moral, un triángulo espiritual conformado por libros al aire libre y resguardados en la noche bajo una lona protectora.

El parque San Luis Potosí, casi esquina con Insurgentes, frente al de La Bombilla, fue un obsequio del gobierno de San Luis Potosí a la Ciudad de México, me informan Fernando González Vázquez y Laura Salgado Leite, dueños de uno de los puestos.

¡A levantar todo! ¡A desmantelarlo todo! Diez personas en cuatro camionetas azuzaron a Luis Hernández Olvera, el velador nocturno.

“No tenemos camiones, no hay quien nos haga el flete. Por eso, en tres días, desde la madrugada hasta la noche, llevamos los libros del parque San Luis Potosí hasta Iztapalapa, delante de la avenida Guelatao, donde nos rentaron un local y metimos todo en cajas. Hicimos 11 viajes en una camionetita prestada. Cada uno de nosotros vive día a día y depende de su puesto.

“‘Lo siento mucho, pero te tienes que levantar. No puedes estar aquí, si no levantas, te levantan mis muchachos en dos horas’, nos dijeron. No tuvimos más opción que irnos.

“El jueves 6 de febrero, a las 11 de la mañana, los de Vía Pública decidieron sacarnos antes de la llegada de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Cuando se hizo el acto de inauguración de unidades del Metrobús, en el que la doctora Claudia Sheinbaum dio el banderazo para siete unidades del Metrobús, los de Vía Pública nos sacaron dos horas antes de la llegada de la doctora. Para nosotros fue muy difícil desmantelar 50 metros lineales de feria en dos horas, tantas carpas, tantos libros.

“‘Si no se quitan, nosotros los quitamos, echamos todo en la camioneta y lo llevamos a la delegación’.

“Argumentamos que necesitábamos más tiempo.

“‘Si no limpian en dos horas, nos llevamos todo’.”

Les aseguro a Fernando y a Laura que la doctora Claudia Sheinbaum, universitaria, de estar enterada jamás habría permitido este maltrato. Claudia ama a los libros.

“Se cometió una arbitrariedad, no merecíamos que nos trataran en esa forma. Fuimos a la alcaldía Álvaro Obregón para ver a Laura Ornelas, representante de cultura, y no nos atendió, pero denunciamos la violencia que usaron en contra nuestra.

“Los libros no son algo que se venda mucho…”, alegan Fernando y Laura. “Al principio éramos 12 personas que se redujeron al paso de los años porque las ventas no eran buenas. Nos quedamos porque vimos la compra y venta de libros como un proyecto a futuro, en vista de un corredor cultural. En todas las alcaldías propusimos hacer corredores culturales para que haya más lectores.

“Algunos particulares llegan a vender sus libros en carro, otros los traen en una bolsa, alegan que ya no tienen espacio, que ya los leyeron y quieren comprar otros. Muchos nos avisan: ‘Quiero vender mi biblioteca personal; ya no la necesito’ y se la compramos. En el puesto, vendemos los libros a mucho menos de la mitad de precio, a un 80 por ciento de su valor original porque son usados. Desde hace seis meses teníamos una oferta de 50 por ciento de descuento porque no tuvimos buena venta. Llegan muchachos de Ciudad Universitaria, porque estamos muy cerca de escuelas particulares, frente a la Alianza Francesa, y tenemos libros en francés, en inglés, en alemán, que abarcan hasta literatura para niños.