Los ejemplos de conductas de riesgo durante los brotes de enfermedades infecciosas incluyen no lavarse las manos, compartir alimentos con personas enfermas, no desinfectar superficies potencialmente contaminadas y no aislarse por sí mismo.

“Probamos estrategias para reducir la información errónea. En nuestro primer estudio, centrado en la gripe, la viruela del mono y el norovirus, descubrimos que la reducción de la cantidad de consejos nocivos que circulaban sólo en un 10 por ciento mitigaba la influencia de malos consejos sobre los resultados de un brote de enfermedad. Hacer que 20 por ciento de la población no pueda compartir o creer consejos dañinos, o ‘inmunizarlos’ contra noticias falsas, tuvo el mismo efecto positivo”, detallaron los investigadores.