e noche Xpujil, la cabecera municipal de Calakmul, en el sur de Campeche, brilla como una estrella en la oscuridad profunda que lo rodea. Xpujil es un pueblo de 4 mil personas con sencillas casas de madera. Experimenta un flujo ligero de turistas que llegan a conocer las majestuosas pirámides de la zona arqueológica de Calakmul, a 80 kilómetros de estrecho camino de terracería rodeado de bosque. Llegué a Calakmul a principios de año para conocer ese lugar en el bosque profundo donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone hacer llegar el Tren Maya. Semanas antes el gobierno había organizado una consulta sobre la obra plagada de irregularidades; también votaron en Calakmul.

Según las autoridades, el voto mostró un consenso generalizado, unánime. Pero la ONU-México dijo que la consulta no cumplió con los estándares internacionales en la materia , en parte porque las y los comuneros que votaron sólo tuvieron acceso a información positiva sobre los impactos de la obra.

Aún falta información básica para que cualquiera pueda tomar una decisión sobre si acepta o no el proyecto. No sabemos dónde van a quedar las vías, las estaciones ni el resto de la infraestructura, tampoco sabemos con exactitud cómo se financiará. Sin esa información no es posible realizar una consulta con legitimidad internacional.

El punto fundamental, quizás el más importante sobre el Tren Maya, es el siguiente: no es un tren, es un proyecto de ordenamiento territorial de la península de Yucatán. Así lo dicen los documentos oficiales, y es ahí donde yace lo profundo de los debates sobre el proyecto. En 19 de las estaciones del tren, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) propone crear zonas conocidas como polos de desarrollo, sin explicar lo que ello significa. Es más, en el Plan Nacional de Desarrollo el tren forma parte de un conjunto de proyectos pensados como cortinas para contener la migración hacia la frontera norte.

En Calakmul, donde hoy viven 30 mil personas, en más de 80 comunidades, Fonatur ha planteado la construcción de una ciudad de más de 50 mil personas. Actualmente, Calakmul tiene problemas de agua potable, falta de servicios educativos, de salud y de transporte, y de manejo de residuos sólidos y basura. Ya sin tren está rebasado el tema de ordenamiento urbano, territorial y planificación turística , advirtió Abraham Villaseñor, un urbanista de la comunidad de Soh Laguna, en Calakmul. Con el tren se está acelerando .