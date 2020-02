Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 9

España no es refugio de delincuentes, y en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se aplicará el Estado de derecho y la justicia persiguiendo los delitos, aseguró el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Al participar en la primera Asamblea de Legisladores que impulsan la 4a Transformación, Rodríguez Zapatero reiteró que su país no es refugio para quienes hayan delinquido en México: y a los que han hecho cosas de esta naturaleza, piensan o están pensando que España puede ser refugio, desde aquí les digo que no .

Y confió en la cooperación bilateral entre ambos países para darle cause a los procedimientos que en esa materia se deriven.

Antes de retirarse de la reunión, respondió ante los cuestionamientos de los reporteros: